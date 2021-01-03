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Душевые кабины Deto
Закрытая душевая кабина Deto A01 Закрытая душевая кабина Deto A01
Закрытая душевая кабина Deto A01

75 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой
Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой

81 300 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой и гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой и гидромассажем

86 200 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой

82 700 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой и гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой и гидромассажем

87 600 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 с гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto A01 с гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto A01 с гидромассажем

79 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 L Закрытая душевая кабина Deto A102 L
Закрытая душевая кабина Deto A102 L

77 500 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 L LED с кнопкой Закрытая душевая кабина Deto A102 L LED с кнопкой
Закрытая душевая кабина Deto A102 L LED с кнопкой

83 400 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 L LED с кнопкой и гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto A102 L LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto A102 L LED с кнопкой и гидромассажем

88 300 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 L с LED-подсветкой Закрытая душевая кабина Deto A102 L с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Deto A102 L с LED-подсветкой

84 700 р.

Душевой уголок Deto C01 Душевой уголок Deto C01
Душевой уголок Deto C01

42 700 р.

Душевой уголок Deto C01 LED Душевой уголок Deto C01 LED
Душевой уголок Deto C01 LED

49 900 р.

Душевой уголок Deto C09 Душевой уголок Deto C09
Душевой уголок Deto C09

41 000 р.

Душевой уголок Deto C09 LED Душевой уголок Deto C09 LED
Душевой уголок Deto C09 LED

48 700 р.

Душевые кабины Deto серии D
Открытая душевая кабина Deto D80 Открытая душевая кабина Deto D80
Открытая душевая кабина Deto D80

34 900 р.

Открытая душевая кабина Deto D90 Открытая душевая кабина Deto D90
Открытая душевая кабина Deto D90

35 900 р.

Открытая душевая кабина Deto D279 Открытая душевая кабина Deto D279
Открытая душевая кабина Deto D279

36 100 р.

Открытая душевая кабина Deto D09 Открытая душевая кабина Deto D09
Открытая душевая кабина Deto D09

36 900 р.

Открытая душевая кабина Deto D10 Открытая душевая кабина Deto D10
Открытая душевая кабина Deto D10

36 900 р.

Открытая душевая кабина Deto D120 L Открытая душевая кабина Deto D120 L
Открытая душевая кабина Deto D120 L

37 900 р.

Открытая душевая кабина Deto D120 R Открытая душевая кабина Deto D120 R
Открытая душевая кабина Deto D120 R

37 900 р.

Открытая душевая кабина Deto D271 Открытая душевая кабина Deto D271
Открытая душевая кабина Deto D271

38 800 р.

Открытая душевая кабина Deto D01 Открытая душевая кабина Deto D01
Открытая душевая кабина Deto D01

38 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto D80S Закрытая душевая кабина Deto D80S
Закрытая душевая кабина Deto D80S

39 900 р.

Открытая душевая кабина Deto D102 L Открытая душевая кабина Deto D102 L
Открытая душевая кабина Deto D102 L

39 900 р.

Открытая душевая кабина Deto D102 R Открытая душевая кабина Deto D102 R
Открытая душевая кабина Deto D102 R

39 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto D90S Закрытая душевая кабина Deto D90S
Закрытая душевая кабина Deto D90S

40 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto D279S Закрытая душевая кабина Deto D279S
Закрытая душевая кабина Deto D279S

41 050 р.

Душевые кабины Deto серии EM
Открытая душевая кабина Deto EM4580 N Открытая душевая кабина Deto EM4580 N
Открытая душевая кабина Deto EM4580 N

40 800 р.

Открытая душевая кабина Deto EM4590 N Открытая душевая кабина Deto EM4590 N
Открытая душевая кабина Deto EM4590 N

41 500 р.

Открытая душевая кабина Deto EM2790 N Открытая душевая кабина Deto EM2790 N
Открытая душевая кабина Deto EM2790 N

43 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto EM4580 Закрытая душевая кабина Deto EM4580
Закрытая душевая кабина Deto EM4580

43 800 р.

Открытая душевая кабина Deto EM4510 N Открытая душевая кабина Deto EM4510 N
Открытая душевая кабина Deto EM4510 N

43 900 р.

Открытая душевая кабина Deto EM4511 L N Открытая душевая кабина Deto EM4511 L N
Открытая душевая кабина Deto EM4511 L N

44 200 р.

Открытая душевая кабина Deto EM4511 R N Открытая душевая кабина Deto EM4511 R N
Открытая душевая кабина Deto EM4511 R N

44 200 р.

Закрытая душевая кабина Deto EM4590 Закрытая душевая кабина Deto EM4590
Закрытая душевая кабина Deto EM4590

44 500 р.

Открытая душевая кабина Deto EM1590 N Открытая душевая кабина Deto EM1590 N
Открытая душевая кабина Deto EM1590 N

44 500 р.

Открытая душевая кабина Deto EM2710 N Открытая душевая кабина Deto EM2710 N
Открытая душевая кабина Deto EM2710 N

44 900 р.

Открытая душевая кабина Deto EM4512 L N Открытая душевая кабина Deto EM4512 L N
Открытая душевая кабина Deto EM4512 L N

45 000 р.

Открытая душевая кабина Deto EM4512 R N Открытая душевая кабина Deto EM4512 R N
Открытая душевая кабина Deto EM4512 R N

45 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto EM2790 Закрытая душевая кабина Deto EM2790
Закрытая душевая кабина Deto EM2790

46 000 р.

Открытая душевая кабина Deto EM1510 N Открытая душевая кабина Deto EM1510 N
Открытая душевая кабина Deto EM1510 N

46 000 р.

Душевые кабины Deto серии V
Закрытая душевая кабина Deto V1015 Закрытая душевая кабина Deto V1015
Закрытая душевая кабина Deto V1015

70 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto V1245 Закрытая душевая кабина Deto V1245
Закрытая душевая кабина Deto V1245

71 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto V1215 Закрытая душевая кабина Deto V1215
Закрытая душевая кабина Deto V1215

74 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto V150 Закрытая душевая кабина Deto V150
Закрытая душевая кабина Deto V150

84 700 р.

Закрытая душевая кабина Deto V160 Закрытая душевая кабина Deto V160
Закрытая душевая кабина Deto V160

90 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto V170 Закрытая душевая кабина Deto V170
Закрытая душевая кабина Deto V170

94 500 р.

Закрытая душевая кабина Deto V8045 Закрытая душевая кабина Deto V8045
Закрытая душевая кабина Deto V8045

56 600 р.

Закрытая душевая кабина Deto V9045 Закрытая душевая кабина Deto V9045
Закрытая душевая кабина Deto V9045

58 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto V1045 Закрытая душевая кабина Deto V1045
Закрытая душевая кабина Deto V1045

60 100 р.

Закрытая душевая кабина Deto V8015 Закрытая душевая кабина Deto V8015
Закрытая душевая кабина Deto V8015

63 600 р.

Закрытая душевая кабина Deto V9015 Закрытая душевая кабина Deto V9015
Закрытая душевая кабина Deto V9015

64 900 р.

Душевые кабины Deto серии A
Закрытая душевая кабина Deto A01 Закрытая душевая кабина Deto A01
Закрытая душевая кабина Deto A01

75 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 L Закрытая душевая кабина Deto A102 L
Закрытая душевая кабина Deto A102 L

77 500 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 R Закрытая душевая кабина Deto A102 R
Закрытая душевая кабина Deto A102 R

77 500 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 с гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto A01 с гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto A01 с гидромассажем

79 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой
Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой

81 300 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 L с гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto A102 L с гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto A102 L с гидромассажем

82 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 R с гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto A102 R с гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto A102 R с гидромассажем

82 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой

82 700 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 L LED с кнопкой Закрытая душевая кабина Deto A102 L LED с кнопкой
Закрытая душевая кабина Deto A102 L LED с кнопкой

83 400 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 R LED с кнопкой Закрытая душевая кабина Deto A102 R LED с кнопкой
Закрытая душевая кабина Deto A102 R LED с кнопкой

83 400 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 L с LED-подсветкой Закрытая душевая кабина Deto A102 L с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Deto A102 L с LED-подсветкой

84 700 р.

Закрытая душевая кабина Deto A102 R с LED-подсветкой Закрытая душевая кабина Deto A102 R с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Deto A102 R с LED-подсветкой

84 700 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой и гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto A01 LED с кнопкой и гидромассажем

86 200 р.

Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой и гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой и гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto A01 с LED-подсветкой и гидромассажем

87 600 р.

Душевые кабины Deto серии B
Открытая душевая кабина Deto B90 Открытая душевая кабина Deto B90
Открытая душевая кабина Deto B90

36 600 р.

Открытая душевая кабина Deto B10 Открытая душевая кабина Deto B10
Открытая душевая кабина Deto B10

37 600 р.

Открытая душевая кабина Deto B09 Открытая душевая кабина Deto B09
Открытая душевая кабина Deto B09

38 400 р.

Открытая душевая кабина Deto B01 Открытая душевая кабина Deto B01
Открытая душевая кабина Deto B01

40 400 р.

Закрытая душевая кабина Deto B90S Закрытая душевая кабина Deto B90S
Закрытая душевая кабина Deto B90S

41 600 р.

Закрытая душевая кабина Deto B10S Закрытая душевая кабина Deto B10S
Закрытая душевая кабина Deto B10S

42 600 р.

Закрытая душевая кабина Deto B09S Закрытая душевая кабина Deto B09S
Закрытая душевая кабина Deto B09S

43 400 р.

Закрытая душевая кабина Deto B01S Закрытая душевая кабина Deto B01S
Закрытая душевая кабина Deto B01S

45 400 р.

Закрытая душевая кабина Deto B90S с электрикой Закрытая душевая кабина Deto B90S с электрикой
Закрытая душевая кабина Deto B90S с электрикой

47 100 р.

Закрытая душевая кабина Deto B10S с электрикой Закрытая душевая кабина Deto B10S с электрикой
Закрытая душевая кабина Deto B10S с электрикой

48 100 р.

Закрытая душевая кабина Deto B09S с электрикой Закрытая душевая кабина Deto B09S с электрикой
Закрытая душевая кабина Deto B09S с электрикой

48 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto B01S с электрикой Закрытая душевая кабина Deto B01S с электрикой
Закрытая душевая кабина Deto B01S с электрикой

50 900 р.

Закрытая душевая кабина Deto B90S с LED-подсветкой Закрытая душевая кабина Deto B90S с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Deto B90S с LED-подсветкой

51 100 р.

Закрытая душевая кабина Deto B10S с LED-подсветкой Закрытая душевая кабина Deto B10S с LED-подсветкой
Закрытая душевая кабина Deto B10S с LED-подсветкой

52 100 р.

Душевые кабины Deto серии BM
Открытая душевая кабина Deto BM4590 N Открытая душевая кабина Deto BM4590 N
Открытая душевая кабина Deto BM4590 N

42 200 р.

Открытая душевая кабина Deto BM4510 N Открытая душевая кабина Deto BM4510 N
Открытая душевая кабина Deto BM4510 N

44 600 р.

Закрытая душевая кабина Deto BM4590 Закрытая душевая кабина Deto BM4590
Закрытая душевая кабина Deto BM4590

45 200 р.

Открытая душевая кабина Deto BM1590 N Открытая душевая кабина Deto BM1590 N
Открытая душевая кабина Deto BM1590 N

46 000 р.

Открытая душевая кабина Deto BM1510 N Открытая душевая кабина Deto BM1510 N
Открытая душевая кабина Deto BM1510 N

47 500 р.

Закрытая душевая кабина Deto BM4510 Закрытая душевая кабина Deto BM4510
Закрытая душевая кабина Deto BM4510

47 600 р.

Открытая душевая кабина Deto BM4590 N с гидромассажем Открытая душевая кабина Deto BM4590 N с гидромассажем
Открытая душевая кабина Deto BM4590 N с гидромассажем

47 700 р.

Закрытая душевая кабина Deto BM1590 Закрытая душевая кабина Deto BM1590
Закрытая душевая кабина Deto BM1590

49 000 р.

Открытая душевая кабина Deto BM4510 N с гидромассажем Открытая душевая кабина Deto BM4510 N с гидромассажем
Открытая душевая кабина Deto BM4510 N с гидромассажем

50 100 р.

Закрытая душевая кабина Deto BM1510 Закрытая душевая кабина Deto BM1510
Закрытая душевая кабина Deto BM1510

50 500 р.

Закрытая душевая кабина Deto BM4590 с гидромассажем Закрытая душевая кабина Deto BM4590 с гидромассажем
Закрытая душевая кабина Deto BM4590 с гидромассажем

50 700 р.

Закрытая душевая кабина Deto BM4590 с электрикой Закрытая душевая кабина Deto BM4590 с электрикой
Закрытая душевая кабина Deto BM4590 с электрикой

50 700 р.

Открытая душевая кабина Deto BM1590 N с гидромассажем Открытая душевая кабина Deto BM1590 N с гидромассажем
Открытая душевая кабина Deto BM1590 N с гидромассажем

51 500 р.

Открытая душевая кабина Deto BM4590 N с LED-подсветкой Открытая душевая кабина Deto BM4590 N с LED-подсветкой
Открытая душевая кабина Deto BM4590 N с LED-подсветкой

51 700 р.

Душевые кабины Deto серии L
Открытая душевая кабина Deto L990 N Открытая душевая кабина Deto L990 N
Открытая душевая кабина Deto L990 N

26 200 р.

Открытая душевая кабина Deto L909 N Открытая душевая кабина Deto L909 N
Открытая душевая кабина Deto L909 N

26 600 р.

Открытая душевая кабина Deto L890 N Открытая душевая кабина Deto L890 N
Открытая душевая кабина Deto L890 N

26 900 р.

Открытая душевая кабина Deto L809 N Открытая душевая кабина Deto L809 N
Открытая душевая кабина Deto L809 N

27 300 р.

Закрытая душевая кабина Deto L990 Закрытая душевая кабина Deto L990
Закрытая душевая кабина Deto L990

27 700 р.

Открытая душевая кабина Deto L910 N Открытая душевая кабина Deto L910 N
Открытая душевая кабина Deto L910 N

27 800 р.

Открытая душевая кабина Deto L901 N Открытая душевая кабина Deto L901 N
Открытая душевая кабина Deto L901 N

28 150 р.

Закрытая душевая кабина Deto L909 Закрытая душевая кабина Deto L909
Закрытая душевая кабина Deto L909

28 300 р.

Закрытая душевая кабина Deto L890 Закрытая душевая кабина Deto L890
Закрытая душевая кабина Deto L890

28 400 р.

Открытая душевая кабина Deto L810 N Открытая душевая кабина Deto L810 N
Открытая душевая кабина Deto L810 N

28 500 р.

Открытая душевая кабина Deto L801 N Открытая душевая кабина Deto L801 N
Открытая душевая кабина Deto L801 N

28 850 р.

Закрытая душевая кабина Deto L809 Закрытая душевая кабина Deto L809
Закрытая душевая кабина Deto L809

29 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto L910 Закрытая душевая кабина Deto L910
Закрытая душевая кабина Deto L910

29 300 р.

Закрытая душевая кабина Deto L901 Закрытая душевая кабина Deto L901
Закрытая душевая кабина Deto L901

29 900 р.

Душевые кабины Deto серии Z
Закрытая душевая кабина Deto Z900 Mistic Закрытая душевая кабина Deto Z900 Mistic
Закрытая душевая кабина Deto Z900 Mistic

83 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto Z122 Espoo Закрытая душевая кабина Deto Z122 Espoo
Закрытая душевая кабина Deto Z122 Espoo

98 700 р.

Закрытая душевая кабина Deto Z122 Espoo с паром Закрытая душевая кабина Deto Z122 Espoo с паром
Закрытая душевая кабина Deto Z122 Espoo с паром

118 200 р.

Закрытая душевая кабина меняющая прозрачность Deto Z900 Vogue Закрытая душевая кабина меняющая прозрачность Deto Z900 Vogue
Закрытая душевая кабина меняющая прозрачность Deto Z900 Vogue

199 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto Z120 Kerava Закрытая душевая кабина Deto Z120 Kerava
Закрытая душевая кабина Deto Z120 Kerava

92 500 р.

Закрытая душевая кабина Deto Z120 Kerava с электрикой Закрытая душевая кабина Deto Z120 Kerava с электрикой
Закрытая душевая кабина Deto Z120 Kerava с электрикой

97 500 р.

Закрытая душевая кабина Deto Z120 Kerava с паром Закрытая душевая кабина Deto Z120 Kerava с паром
Закрытая душевая кабина Deto Z120 Kerava с паром

117 000 р.

Купить душевые кабины DETO - Официальный сайт магазина Deto.su в России

Финские душевые кабины Deto

Интернет магазин душевых кабин из Финляндии

Компания Deto образована в 2011 году и с тех пор предлагает потребителям качественные финские душевые кабины и сантехнику. Наибольший акцент делается на высокий уровень комфорта, надежность и долговечность продукции.

Благодаря широкому ассортименту и большому количеству функций, сантехника из Финляндии, производимая компанией, пользуется спросом не только в европейских странах, но и в России.

5 причин купить душевую кабину Deto

  1. Отсутствие силикона. При производстве душевых кабин не обойтись без герметиков, в качестве которых часто используется силикон. У некоторых людей он является причиной аллергии. К тому же на его поверхности нередко появляется грибок или плесень. По этой причине компания Deto полностью отказалась от использования силикона за счет поддона с высоким бортом и дренажными каналами.
  2. Качественные резьбовые соединения шлангов без использования хомутов. Душевые кабины из Финляндии ценятся за надежность. Компания Deto в очередной раз доказала это, снизив риск протечек в местах соединения шлангов.
  3. Двойные саморегулирующиеся ролики вместо одинарных. Такая кабина прослужит дольше, сохраняя свои функции.
  4. Удобство и красивый внешний вид. Финские душевые кабины Deto красиво выглядят и оснащены всем необходимым для комфортных водных процедур. Имеется две полочки для хранения душевых принадлежностей и зеркало. Форсунки на лейке легко очищаются от засоров.
  5. Большой выбор, в зависимости от комплектации. Компания Deto предлагает кабины с крышей и без нее, с гидромассажем, подсветкой LED, парогенератором, вентиляцией и радио. Вы сможете купить модель именно с теми функциями, которые вам требуются.

Безопасность и надежность

Продукция компании Deto удовлетворяет самым строгим европейским требованиям. Как известно, европейцы не терпят ошибок даже в мелочах. Они очень консервативны и любят исключительно высокое качество. Завоевать их доверие очень сложно, но компании Deto это удалось.

Даже бюджетные модели душевых кабин обладают превосходным качеством и обеспечивают самый высокий уровень комфорта от приема водных процедур. Это объясняется тем, что проектировщики компании Deto не стали экономить на мелочах и смогли создать безопасный и надежный продукт, который успешно продается во многих странах мира.

Если вы хотите купить экологически безопасную, долговечную и оснащенную нужными вам функциями финскую душевую кабину, обратите внимание на продукцию компании Deto. Это достойный выбор, сделав который, Вы не разочаруетесь!

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61 600 р.

Закрытая душевая кабина Deto EM1512 R Закрытая душевая кабина Deto EM1512 R
Закрытая душевая кабина Deto EM1512 R

Длина и ширина, (см)-120x80; Высота, (см)-220; Ориентация-R-правосторонняя; Высота поддона, (см)-15

Нет в наличии

50 600 р.

Открытая душевая кабина Deto EM1511 L N с гидромассажем Открытая душевая кабина Deto EM1511 L N с гидромассажем
Открытая душевая кабина Deto EM1511 L N с гидромассажем

Длина и ширина, (см)-110x80; Высота, (см)-208; Ориентация-L-левосторонняя; Высота поддона, (см)-15

без крыши

52 500 р.

Закрытая душевая кабина Deto EM1511 L Закрытая душевая кабина Deto EM1511 L
Закрытая душевая кабина Deto EM1511 L

Длина и ширина, (см)-110x80; Высота, (см)-220; Ориентация-L-левосторонняя; Высота поддона, (см)-15

50 000 р.

Открытая душевая кабина Deto EM1510 N с LED-подсветкой и гидромассажем Открытая душевая кабина Deto EM1510 N с LED-подсветкой и гидромассажем
Открытая душевая кабина Deto EM1510 N с LED-подсветкой и гидромассажем

Длина и ширина, (см)-100x100; Высота, (см)-208; Высота поддона, (см)-15

без крыши

61 000 р.

Закрытая душевая кабина Deto V1215 Закрытая душевая кабина Deto V1215
Закрытая душевая кабина Deto V1215

Длина и ширина, (см)-120x90; Высота, (см)-220; Высота поддона, (см)-18

74 000 р.

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