Серии: A; B; BM; L; D; V; EM; Z.
По размерам, (см): 80x80; 90x90; 100x100; 110x80; 110x90; 120x80; 120x90; 150x85; 160x85; 170x90.
По форме: асимметричные; квадратные; прямоугольные; четверть круга.
По расположению: пристенные; угловые.
По типу поддона: с высоким поддоном; с низким поддоном.
Интернет магазин душевых кабин из Финляндии
Компания Deto образована в 2011 году и с тех пор предлагает потребителям качественные финские душевые кабины и сантехнику. Наибольший акцент делается на высокий уровень комфорта, надежность и долговечность продукции.
Благодаря широкому ассортименту и большому количеству функций, сантехника из Финляндии, производимая компанией, пользуется спросом не только в европейских странах, но и в России.
Безопасность и надежность
Продукция компании Deto удовлетворяет самым строгим европейским требованиям. Как известно, европейцы не терпят ошибок даже в мелочах. Они очень консервативны и любят исключительно высокое качество. Завоевать их доверие очень сложно, но компании Deto это удалось.
Даже бюджетные модели душевых кабин обладают превосходным качеством и обеспечивают самый высокий уровень комфорта от приема водных процедур. Это объясняется тем, что проектировщики компании Deto не стали экономить на мелочах и смогли создать безопасный и надежный продукт, который успешно продается во многих странах мира.
Если вы хотите купить экологически безопасную, долговечную и оснащенную нужными вам функциями финскую душевую кабину, обратите внимание на продукцию компании Deto. Это достойный выбор, сделав который, Вы не разочаруетесь!