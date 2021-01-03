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Финские душевые кабины Deto

Интернет магазин душевых кабин из Финляндии

Компания Deto образована в 2011 году и с тех пор предлагает потребителям качественные финские душевые кабины и сантехнику. Наибольший акцент делается на высокий уровень комфорта, надежность и долговечность продукции.

Благодаря широкому ассортименту и большому количеству функций, сантехника из Финляндии, производимая компанией, пользуется спросом не только в европейских странах, но и в России.

5 причин купить душевую кабину Deto

Отсутствие силикона. При производстве душевых кабин не обойтись без герметиков, в качестве которых часто используется силикон. У некоторых людей он является причиной аллергии. К тому же на его поверхности нередко появляется грибок или плесень. По этой причине компания Deto полностью отказалась от использования силикона за счет поддона с высоким бортом и дренажными каналами. Качественные резьбовые соединения шлангов без использования хомутов. Душевые кабины из Финляндии ценятся за надежность. Компания Deto в очередной раз доказала это, снизив риск протечек в местах соединения шлангов. Двойные саморегулирующиеся ролики вместо одинарных. Такая кабина прослужит дольше, сохраняя свои функции. Удобство и красивый внешний вид. Финские душевые кабины Deto красиво выглядят и оснащены всем необходимым для комфортных водных процедур. Имеется две полочки для хранения душевых принадлежностей и зеркало. Форсунки на лейке легко очищаются от засоров. Большой выбор, в зависимости от комплектации. Компания Deto предлагает кабины с крышей и без нее, с гидромассажем, подсветкой LED, парогенератором, вентиляцией и радио. Вы сможете купить модель именно с теми функциями, которые вам требуются.

Безопасность и надежность

Продукция компании Deto удовлетворяет самым строгим европейским требованиям. Как известно, европейцы не терпят ошибок даже в мелочах. Они очень консервативны и любят исключительно высокое качество. Завоевать их доверие очень сложно, но компании Deto это удалось.

Даже бюджетные модели душевых кабин обладают превосходным качеством и обеспечивают самый высокий уровень комфорта от приема водных процедур. Это объясняется тем, что проектировщики компании Deto не стали экономить на мелочах и смогли создать безопасный и надежный продукт, который успешно продается во многих странах мира.

Если вы хотите купить экологически безопасную, долговечную и оснащенную нужными вам функциями финскую душевую кабину, обратите внимание на продукцию компании Deto. Это достойный выбор, сделав который, Вы не разочаруетесь!